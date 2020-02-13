Maltepe Belediyesi'nin kreşlerine tam not - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maltepe Belediyesi'nin kreşlerine tam not - Son Dakika

Maltepe Belediyesi'nin kreşlerine tam not

6 saat önce

Maltepe Belediyesi'ne bağlı kreşlerde eğitim gören öğrenciler, 2019 yılında da hem eğitici, hem eğlendiren çeşitli etkinlik ve faaliyetlerle dopdolu bir yıl geçirdi.

Maltepe Belediyesi'nin kreşlerine tam not, System.String[]

Maltepe Belediyesi'ne bağlı kreşlerde eğitim gören öğrenciler, 2019 yılında da hem eğitici, hem eğlendiren çeşitli etkinlik ve faaliyetlerle dopdolu bir yıl geçirdi.


Maltepe Belediyesi'ne bağlı Zümrütevler, İdealtepe, Aydınevler, Esenkent, Altıntepe, Bağlarbaşı, Altayçeşme, İdealtepe ve Feyzullah kreşlerinde eğitim gören öğrenciler, 2019 yılında aldığı eğitimler ve çeşitli etkinliklerle yeteneklerini geliştirdi. Kreş etkinlikleri kapsamında öğrenciler, anneler ve babalar gününde büyükleriyle kaynaşırken, "Maltepe 95" projesi çerçevesinde babalar, "Babalar Günü"nde çocuklarıyla birlikte yemek yaptı ve çocuklara kitap okudu. Anneler ise, "Anneler Günü"nde çocuklarıyla çeşitli yarışmalara katılarak eğlenceli aktivitelerde bulundu.


Çocuklar için bilim şenliği


Proje kapsamında, Zümrütevler'e kurulan seyyar oyun parkı ile mahallelerde unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunları tekrar canlandırılırken, tiyatro etkinliğinde profesyonel kukla gösterisi, uzay konsepti partisinde eğitici videolar eşliğinde uzay eğitimi, çömlek etkinliğinde çömlek sanatının incelikleri, mutfak eğitimlerinde turşu kurma ve reçel yapma ile "Yerli Malı Haftası"nda, yerli malı kullanmanın önemi üzerine eğitimler gerçekleştirildi. Aynı yıl içerisinde Marmara Üniversitesi işbirliğiyle Altayçeşme, Aydınevler ve Feyzullah mahallelerinde eğitim gören miniklere yönelik bilim şenliği düzenlendi. Şenliğe katılan çocuklar, "sıvı gökkuşağı yapalım", "solunum organlarımızı tanıyalım", "patlayan volkan", "yanmayan balon", "yüzen yumurtalar", "katı mı - sıvı mı", "sütte renk dansı", "ampuller yanacak mı", "dökülmeyen su" ve "lav lambası yapımı" deneyleriyle hem eğlendi, hem de öğrendi. Ayrıca 3-4 yaş grubu yaklaşık 250 öğrenciye de, trafik levhaları ve güvenlik bilgileriyle ilgili interaktif bir sunumla birlikte trafik eğitimi verildi. "Sevgi Günü", "Yaşlılara Saygı Haftası", "Orman Haftası" ve "Kızılay Haftası", yeni yıl kutlaması gibi etkinliklerle çocukların duyarlılıklarının da pekiştirildiği kreşlerde milli bayramlar da büyük bir özenle kutlandı.


Denetimlerden geçer not aldı


2019 yılında kreşlere 2 önemli ziyaret de gerçekleştirildi. İlk ziyarette Türk Dünyası Belediyeler Birliği kreşlerde incelemelerde bulundu. İkinci ziyaret kapsamında da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün yaptığı denetimlerde Maltepe Belediyesi kreşlerinde olumsuz bir duruma rastlanmadı ve kreşler tam not aldı. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 03:37 Kaynak: İHA
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