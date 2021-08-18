Maltepe Belediyesi'nin yoksullukla mücadele projesine ödül - Son Dakika

Edremit Belediyesi tarafından 4.'sü düzenlenen Edremit Kitap Fuarı İkinci Yüzyıl Derneği tarafından düzenlenen Yerel Yönetim Ödül Töreni ile sona erdi. Maltepe Belediyesi ilçedeki dar gelirli ailelere ekonomik destek sağlamak için hayata geçirdiği Aile Sigortası projesiyle festivalde İkinci Yüzyıl Yerel Yönetim Ödülü kazandı.

ALİ KILIÇ'TAN TEŞEKKÜR

Ödülü Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç adına danışmanı Melih Morsünbül aldı. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın teşekkür mesajını ileten Morsünbül ödülü müzisyen Haluk Çetin'in elinden aldı. Morsünbül, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ülkedeki yoksullukla mücadele için hazırladığı Aile Sigortası projesini Maltepe'de hayata geçirmekten mutlu olduklarını vurgularken, "100 kişilik bir saha ekibiyle kapı kapı dolaştık. Maltepe'de hanesinde geliri olmayan, evine düzenli ekmek girmeyen aileleri tespit ettik. 'Özgür kadın hanesini, kentini ve ülkesini de özgürleştirir' diyerek proje kapsamında çıkardığımız Halkkartları hanedeki kadınların adına çıkardık ve aylık 600 TL kadınların hesabına yatırıyoruz, onlar da temel ihtiyaçlarını buradan karşılıyorlar. Bizleri bu ödüle layık gören İkinci Yüzyıl Derneği'ne, ev sahibi Edremit Belediye Başkanımıza ve tüm emekçilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

AİLE SİGORTASİ NEDİR?

Maltepe Belediyesi, 1971 yılında Türkiye'nin imzaladığı Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 102 sayılı "Sosyal Güvenliğin Asgari Normları Sözleşmesi"nde tahahhüt edilen Aile Sigorta'sını Maltepe'de hayata geçirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar projesi olan 'Aile Sigortası Projesi kapsamında dar gelirli ailelere her ay ortalama 600 TL maddi destek sunuluyor. Halkkart adı verilen alışveriş kartları ise hanedeki kadınların adına çıkartılarak para her ay kadınların hesabına yatırılıyor.