Maltepe Belediyesince Cemal Süreya Parkı açıldı - Son Dakika

Maltepe Belediyesince yaptırılan Cemal Süreya Parkı, usta şairin vefatının 32. yıl dönümünde açıldı.

Altayçeşme Mahallesi'ndeki park açılışına, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Süreya'nın kız kardeşi Perihan Bakır ile çok sayıda edebiyatsever katıldı.

Cemal Süreya'nın şiirlerinin okunduğu etkinlikte usta şairin, heykeltıraş Güner Yener tarafından yapılan büstü de açıldı.

AA muhabirine duygularını anlatan Cemal Süreya'nın kız kardeşi Perihan Bakır, ağabeyinin bu ilgiyi hayattayken görmesini çok istediğini söyledi.

"Onun kız kardeşi olduğum için çok şanslıyım"

Süreya'nın, yazdığı şiirlerle gençler tarafından da unutulmadığını ifade eden Bakır, "Benim hep gönlümde. Onun kız kardeşi olduğum için çok şanslıyım. Çok güzel anılarımız oldu. Bunları anlattığım bir kitap yazdım 'Size Nefesimi Bırakıyorum' adında. Cemal Süreya'yı sevenlerin okumasını tavsiye ederim." dedi.

Adının yaşatılmasından ve bu kadar ilgiyle anılmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Bakır, şunları söyledi:

"Böyle bir şey yapılacağını düşünmüyordum. Çok güzel duygular hissettim. Onunla sevgimiz dolu doluydu. Yedi yaşında annesini kaybedince camiye gider dualar okurdu. Çok içli ve duygusal biriydi. Zaten şiirlerinden de bunu hissedersiniz."

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ise Maltepe'nin edebiyatseverlerin mutlu olacağı bir parka kavuştuğunu vurgulayarak, "Çocuklar buralarda oyun oynarken, büyürken onların kulağına da Cemal Süreyya'nın ya da başka şairlerimizin, aydınlarımızın kitapları, şiirleri, sözleri anlatılsın. İnşallah hepimize hayırlı olur." şeklinde konuştu.

Etkinliğin ardından Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma programında Süreya'nın kız kardeşi Perihan Bakır konuşma yaptı.