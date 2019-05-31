Maltepe Belediyesinde bayramlaşma

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Ramazan Bayramı öncesi belediye personeliyle bayramlaştı.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Ramazan Bayramı öncesi belediye personeliyle bayramlaştı. Personelin elini tek tek sıkarak güzel bir bayram dileyen Kılıç, "İnşallah bundan sonra da birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek, Maltepe'yi İstanbul'daki yaşanılır en iyi ilçeler arasına, hep birlikte kol kola girerek daha güzel yerlere taşıyacağımız ümidiyle hepiniz bayramını tekrar tekrar kutluyorum, sağlık ve esenlik diliyorum" dedi.



Ramazan Bayramı öncesinde Maltepe Belediyesinde bayramlaşma heyecanı yaşandı. Belediye Başkanı Ali Kılıç, personeliyle belediye yemekhanesinde bir araya gelerek tek tek bayramlarını kutladı. Burada bir konuşma yapan Kılıç, "Öncelikle 11 ayın sultanı Ramazan ayının son günlerine geldik. Cenabı Hak tuttuğunuz oruçları, yaptığınız duaları kabul etsin. 9 günlük bir tatile gidiyoruz. Sevdiklerinizle beraber güzel ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum. İnşallah kul hakkının yenmediği, daha güzel bir Türkiye'de nice nice bayramlar geçiririz inşallah. Bu arada yeri gelmişken geçen 5 yıllık uzun bir dönem içerisinde emek veren, destek veren, Maltepe Belediyesinin halka ulaşmasında canla başla çalışan bütün emekçi arkadaşlarıma ayrı ayrı şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Hepinizden Allah razı olsun" diye konuştu.



Kılıç, geçen 5 yılda olduğu gibi bu dönemde de personelinden daha yüksek bir performans beklediğini ifade ederek, şunları söyledi:



"İnşallah bundan sonra da birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek, Maltepe'yi İstanbul'daki yaşanılır en iyi ilçeler arasına, hep birlikte kol kola girerek daha güzel yerlere taşıyacağımız ümidiyle hepiniz bayramını tekrar tekrar kutluyorum, sağlık ve esenlik diliyorum. İnşallah bayram sonrası kolları sıvadık, daha güzel işlere imza atarak, yeni döneme devam edeceğiz diyorum. İnanıyorum ki az kaldı. Martın sonu bahardır, her şey çok güzel olacak." - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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