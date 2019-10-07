Maltepe Belediyesinde işçi eylemi

DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası üyesi bazı işçiler, sendika ile Maltepe Belediyesi arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin bir yıldır uygulanmadığı gerekçesiyle belediye önünde eylem yaptı.

Sendikadan yapılan açıklamada, yıllık asgari ücret farklarının işçilere yansıtılması, haftalık çalışma süresinin 45 saatten 40 saate indirilmesi, çocuk haklarının korunması ve çocuk işçiliği ile mücadele, kadına yönelik şiddete karşı yaptırım uygulanması, engelli hakları ve iş güvencesi gibi pek çok maddenin yer aldığı toplu iş sözleşmesinin uygulanmadığı aktarıldı.

Belediyenin sendikanın şube yöneticisi Alkan Okuducu'nun iş akdinin de tek taraflı feshedildiği bilgisinin verildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Maltepe Belediyesi yönetiminin bu hukuk tanımaz, işçi düşmanı tavrına karşı hakkımızı alabilmek için, DİSK/Genel-İş Sendikası ve sendika üyesi Maltepe Belediyesi işçileri olarak gerek diyalog yoluyla, gerekse eylemlilik içerisine girerek bu sorunu çözmeye çalıştık. Bu süre içerisinde CHP'li yetkililerle bu hukuksuzluğun çözümü için sendika yöneticilerimiz tarafından defalarca yapılan görüşmelere rağmen Maltepe Belediye yönetimi hiçbir adım atmadı.

Sendika olarak işçilerin haklı davasını sonuna kadar savunduğumuzu, işçilerin emeği ve alın terinden asla vazgeçmeyeceğimizi gören Maltepe Belediyesi yönetimi, sendikamıza yönelik saldırıya geçti. Üyelerimizi yandaş sendikalara kaydetmeye çalışarak istifaya zorladı, işten atmakla tehdit etti. Ancak tüm çabalarına rağmen Maltepe Belediyesi işçileri sendikaları DİSK/Genel-İş'ten vazgeçmedi."

Açıklamada, sendika şube yöneticisinin yanı sıra 20'ye yakın işçinin gerekçesiz şekilde işten atıldığı belirtilerek, sözleşme uygulanana ve işçiler görevlerine iade edilene kadar süresiz eyleme geçildiği aktarıldı.