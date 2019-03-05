Son Dakika Haberleri: Maltepe Belediyesinde İşçi Protestosu

Maltepe Belediyesinde İşçi Protestosu

1 saat önce

Maltepe Belediyesi bünyesinde çalışan DİSK'e bağlı işçiler, sözleşmeden doğan haklarını alamadıkları gerekçesiyle belediyeyi protesto etti.

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Maltepe Belediyesi bünyesinde çalışan DİSK'e bağlı işçiler, sözleşmeden doğan haklarını alamadıkları gerekçesiyle belediyeyi protesto etti.

Belediyenin karşısındaki parkta toplanan bir grup işçi, üzerinde "Toplu sözleşme hakkımız gasp edilemez" yazılı pankart açarak, "toplu sözleşme hakkımız engellenemez", "zafer direnen emekçinin olacak" sloganları attı.

Daha sonra belediye binası önüne yürüyen gruptakiler adına konuşan DİSK Genel İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 2 Nolu Şube Başkanı Yenigül Özen Dolgun, yıllardır Maltepe Belediyesi işçileri içerisinde örgütlü ve yetkili bulunduklarını söyledi.

Dolgun, 2017 yılının aralık ayında çıkarılan KHK kapsamında, taşeron işçilerin 1 Nisan 2018 tarihi itibarıyla belediye şirketlerine geçirildiğini hatırlattı.

Maltepe Belediyesi şirketlerinde toplu iş sözleşmesi sürecinin başlaması için 2 Nisan 2018 tarihinde yetki başvurusunda bulunduklarını belirten Dolgun, "Çalışma Bakanlığı tarafından sendikamıza yetki verilmesiyle Ağustos 2018 tarihinde Maltepe Belediyesi şirketlerinin yetkilileri ile toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı.Toplu iş sözleşme taslağı üzerinden yürütülen tartışmaların sonucunda, görüşmeler anlaşmayla sonuçlanmış ve 19 Kasım 2018 tarihinden itibaren hukuken geçerli sayılarak yürürlüğe girmiştir." diye konuştu.

Üyeleri açısından önemli kazanımları içeren sözleşmeyi, Maltepe Belediyesi yönetiminin de katılımıyla yapılacak bir törenle kamuoyuna duyurma kararı aldıklarını ifade eden Dolgun, şunları söyledi:

"Ancak tören hazırlıkları yapılırken Maltepe Belediyesi yönetimi toplu iş sözleşmesiyle belediye şirket işçilerine tanınan hakları veremeyeceklerini ifade etmeye başladı. Üç aydır Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç, belediye ve şirket yöneticileriyle yapılan görüşmelerden bir sonuç çıkmamıştır. Belediye yönetiminin onayıyla imzalanan sözleşmede, işçilere tanınan mali, idari ve sosyal haklar belediye yönetimi tarafından gasbedilmeye çalışılmaktadır. Bu uygulamanın hukuka aykırı olduğu ve işçilerin kazanılmış haklarının gasbı anlamına geldiği belediye yönetimine anlatılmaya çalışılmıştır. Ancak tüm iyi niyet girişimlerimiz ve diyalog çabamız dikkate alınmamış, işçilerin haklarının verilmeyeceği ifade edilmiştir."

Dolgun, Maltepe Belediyesi şirketlerinde çalışan yaklaşık bin 400 üyeleriyle kazanılmış haklarından vazgeçmeyeceklerini ve Maltepe Belediyesi yönetimini bu yanlıştan dönmeye davet ettiklerini sözlerine ekledi.

Gruptakiler, açıklamanın ardından dağıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:37 Kaynak: AA

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