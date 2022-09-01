Maltepe Belediyesindeki rüşvet iddialarına ilişkin 21 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika
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Maltepe Belediyesindeki rüşvet iddialarına ilişkin 21 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

01.09.2022 13:06
Maltepe Belediyesindeki rüşvet iddialarına ilişkin 21 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Maltepe Belediyesinde rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla 21 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte üye olma", "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından 4 yıldan 25'er yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmaları...

Maltepe Belediyesinde rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla 21 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "örgüte üye olma", "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından 4 yıldan 25'er yıla kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmaları istemiyle iddianame hazırlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, eski Maltepe Belediyesi başkan yardımcıları Ömer E. ile Haydar B'nin de aralarında olduğu 21 kişi "şüpheli" olarak yer aldı.

Şüphelilerin toplamda 21 eylemlerinin tespit edildiği aktarılan iddianamede, söz konusu eylemlerin tamamından haberdar olan ve işlenen suçları yöneten kişinin örgüt lideri sıfatıyla Haydar B. olduğu, Melih M, Seval K. ve Ferhat I·'nin ise örgüt yöneticisi sıfatında bulundukları kaydedildi.

Şüpheliler Ahmet Ö, Ufuk Y, Ahmet Z. I·, Muzaffer A, Tuncel Ö, Muharrem D. ve Haki D'nin "örgüt üyesi" sıfatında oldukları anlatılan iddianamede, Yılmaz C. ve Ömer E'nin de "yardım eden" konumunda bulundukları belirtildi.

İddianamede, şüphelilerin usulsüz işlemleri sonucunda elde ettikleri maddi menfaati kendi aralarında paylaştıkları anlatılarak, bununla ilgili bazı telefon görüşmelerin tape kayıtlarına yer verildi.

Şüpheli Tuncel Ö'nün hesabına Maltepe Belediyesi açıklaması ile 20 bin lira gönderildiğinin tespit edildiği aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Konuya ilişkin parayı gönderen bilgi sahibi sıfatıyla beyanı alınan M.N.H, şirketlerin ait binanın önünde bulunan 40 metrekare civarındaki otoparkı belediyeden kiraladıklarını, sonraki süreçte belediyeden aranarak görüşmek üzere belediyeye davet edildiğini, kendisine as¸ evi için bagˆıs¸ topladıklarını ve kendilerinden de yardım ricasında bulunduklarını ve şahısların ısrarı sonrası 20 bin lira parayı yatırdığını beyan etmiştir. "

İddianamede, suç örgütü yöneticisi Ferhat I·'nin zabıta karakoluna giderek, örgüt üyesi zabıta personeline "borç" adı altında "rüs¸vet" suçuna konu parayı dagˆıttığı anlatıldı.

Ceza istemleri

İddianamede, şüpheliler Ferhat İ, Seval K. ve Tuncel Ö, hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet" ve "irtikap" suçlarından 11'er yıldan 25'er yıla kadar, Haydar B'nin de "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "rüşvet" suçlardan 8 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Şüpheliler Ahmet Ö, Ahmet Z. İ, Haki D, Melih M, Muharrem D, Muzaffer A. ve Ufuk Y, hakkında "rüşvet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından 6'şar yıldan 16'şar yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, şüpheliler Bahattin T, Deniz E, Hasan Ş, Murat Ö, Kamber H, Ulaş G, Memet H. ve Nihat B'nin de "rüşvet" suçundan 4'er yıldan 12'şer yıla kadar hapsi talep edildi.

İddianamede, ayrıca şüpheliler Ömer E. ve Yılmaz C'nin "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etme" ve "rüşvet" suçlarından 6'şar yıldan 16'şar yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi.

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Kaynak: AA

Maltepe Belediyesi, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe Belediyesindeki rüşvet iddialarına ilişkin 21 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maltepe Belediyesindeki rüşvet iddialarına ilişkin 21 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı - Son Dakika
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