Maltepe Belediyesindeki işçilerin grevi 3. gününde - Son Dakika

Maltepe Belediyesindeki işçilerin grevi 3. gününde

25.02.2021 15:01

DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle işçilerin başlattığı grev, üçüncü gününde devam ediyor.

DİSK'e bağlı Genel-İş ile Maltepe Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle işçilerin başlattığı grev, üçüncü gününde devam ediyor.

DİSK Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 No'lu Şube Başkanı Yenigül Özen Dolgun, Maltepe Belediyesi önünde yaptığı açıklamada, 6 aydır belediye yönetimiyle görüşme yapıldığını ancak belediyeden "komik" denilecek teklifler sunulduğu için grev kararı alındığını savundu.

Belediye yönetiminin grevlerini sabote etmeye çalıştığını savunan Dolgun, "Belediye yönetiminin duyurduğu yüzde 47 gibi bir zam, biz işçilere teklif edilmemiştir. Belediyenin bize yaptığı son teklif ücretlere yüzde 8 zam ve yemek ile yol ücretlerine birer liralık artıştır. Ayrıca Maltepe Belediyesi, işçilerinin çoğunun asgari ücret düzeyinde çalıştığı bir yerde, bu komik teklifini 18 aylık önererek, 18 ay boyunca bizleri bu sefalete mahkum etmek istemiştir." dedi.

Dolgun, bütün işçilerin katıldığı grevin belediye yönetimince kırılmaya çalışıldığını öne sürdü.

Belediye yönetiminin grev başlamadan önce 60 işçiyi işe alarak "işçiyi işçiye kırdırma politikası"yla grevi etkisiz hale getirmek istediğini belirten Dolgun, şunları söyledi:

"Greve çıkan işçiler tehditlerle işbaşı yaptırılmak istenmiştir. Bu oyun tutmayınca İstanbul Büyükşehir Belediyesi araçları ve personeli ile zabıta eşliğinde grevimiz yasa dışı bir şekilde kırılmak istenmektedir. Yasalara aykırı hareket eden, uzlaşmaz bir tutum içine giren Maltepe Belediyesi yönetimidir. Maltepe Belediyesi ve İBB yönetimi grevimize yönelik yasa dışı girişimlerine derhal son vermelidir. Belediye yönetiminin tüm yasa dışı girişimleri tutanak altına alınıp gerekli hukuki süreç işletilmektedir."

Dolgun, grevlerine destek olup, kendilerini ziyaret eden kurumlara, siyasi parti yetkililerine ve milletvekillerine teşekkür ederken, "Halkımız kimin haklı olduğunu çok iyi bilmektedir. Maltepe halkını ve emekten yana tüm dostlarımızı, biz Maltepe işçileri ile dayanışmasını daha da büyütmeye, Maltepe Belediyesi yönetimini de uzlaşmaz tavrını terk ederek, biz işçilerle anlaşmaya çağırıyoruz." dedi.

Bir işçinin darbedildiği iddiası

DİSK Genel İş Sendikası Anadolu Yakası 2 Nolu Şube Mali Sekreteri Umut Karslı da grevin anayasal hakları olduğunu ve üç gündür grev yaptıklarını anlatarak, "Belediye yönetimi grev kırıcılığı yapmaya çalışıyor. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Hakkımızı istiyoruz ve yaptığımız işe saygı duyulmasını istiyoruz."

Bir arkadaşlarının belediyeden bir yetkili tarafından dün darbedildiğini iddia eden Karslı, bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

İlçede toplanamayan çöpler birikti

Bu arada greve çıkan işçiler arasında temizlik görevlilerinin de bulunması nedeniyle ilçedeki çöpler 3 gündür toplanmıyor.

Bu nedenle Maltepe Belediyesinin sorumluluk alanındaki birçok noktada çöp konteynerlarının taştığı ve vatandaşların çöplerini dolu olan konteynerların yanına bıraktığı görüldü.

Maltepe Belediyesindeki işçilerin grevi 3. gününde
Maltepe Belediyesindeki işçilerin grevi 3. gününde
Maltepe Belediyesindeki işçilerin grevi 3. gününde
Maltepe Belediyesindeki işçilerin grevi 3. gününde

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Maltepe Belediyesi, Maltepe, Grev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Maltepe Belediyesindeki işçilerin grevi 3. gününde - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bir Zamanlar Çukurova'nın oyuncusu Selin Genç, şubat ayında deniz sezonunu açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu reform paketinin detayları! Ekonomik kalkınma için 10 adım atılacak Üretici ve balıkçılar için 140 milyon liralık destek ödemesi bugün başladı Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi Korona vakalarının arttığı illerde kararlar peş peşe geldi! İşte il il yapılan kısıtlamalar Uyuduğu sırada cep telefonu patlayan genç, kolundan yaralandı Psikolojik sorunları olan vatandaş, 5. kattan atlayarak yaşamına son verdi Oyuncu Esra Dermancıoğlu, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı
West Bromwich Albion, Mbaye Diagne için Galatasaray'a 6,5 milyon euro teklif edecek West Bromwich Albion, Mbaye Diagne için Galatasaray'a 6,5 milyon euro teklif edecek         
11:12
Öldürdüğü sevgilisinin cesedini öpüp, saçlarını toparlamış Öldürdüğü sevgilisinin cesedini öpüp, saçlarını toparlamış         
10:53
"Tombişlikten saramamış" diyen takipçisine Bakan Varank'tan esprili yanıt: Kilodan değil, ceketten         
10:49
Korona bitmeden bir yeni salgın daha: Dirençli uyuz vakaları patladı, 15 dakikalık temasta bulaşıyor Korona bitmeden bir yeni salgın daha: Dirençli uyuz vakaları patladı, 15 dakikalık temasta bulaşıyor         
10:34
ABD tahvil faizindeki yükselişle dolar ve euro son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü ABD tahvil faizindeki yükselişle dolar ve euro son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü         
10:15
Bariyerlerin üzerine çıkan otomobil, devrilmeden 800 metre ilerledi! Görenler gözlerine inanamadı Bariyerlerin üzerine çıkan otomobil, devrilmeden 800 metre ilerledi! Görenler gözlerine inanamadı         
09:59
Bu görüntüler Bakan Koca'yı kızdıracak! AK Parti kongresinde düğün havasında eğlence Bu görüntüler Bakan Koca'yı kızdıracak! AK Parti kongresinde düğün havasında eğlence         
09:45
İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor         
09:11
Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz         
09:06
Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü el ele fotoğrafları ile kutladı: İyi ki doğdun Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü el ele fotoğrafları ile kutladı: İyi ki doğdun         
08:49
Yüksek kaza oranı nedeniyle Yüksek kaza oranı nedeniyle "Uçan tabut" olarak bilinen savaş uçağı, kuşlara ev oldu         
08:43
Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı         
08:37
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu 50 milyon tona yakın tuz rezervi keşfi, bölge halkını sevince boğdu Iğdırlı girişimcilerin bulduğu 50 milyon tona yakın tuz rezervi keşfi, bölge halkını sevince boğdu         
08:28
Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısının klibinde direk dansı yaptı Aleyna Tilki, ilk İngilizce şarkısının klibinde direk dansı yaptı         
08:26
Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar         
08:06
Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı         
20:37
Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi         
16:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2021 11:36:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Maltepe Belediyesindeki işçilerin grevi 3. gününde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei