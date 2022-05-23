Maltepe Belediyesindeki rüşvet operasyonunda zanlılar için ek gözaltı kararı - Son Dakika
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Maltepe Belediyesindeki rüşvet operasyonunda zanlılar için ek gözaltı kararı

23.05.2022 20:18
Maltepe Belediyesindeki rüşvet operasyonunda zanlılar için ek gözaltı kararı

Maltepe Belediyesinde rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla yakalanan 19 şüpheliden biri serbest bırakılırken, 18'inin gözaltı süresi 4 gün uzatıldı.

Maltepe Belediyesinde rüşvet suçuna karıştıkları iddiasıyla yakalanan 19 şüpheliden biri serbest bırakılırken, 18'inin gözaltı süresi 4 gün uzatıldı.

Emniyette 20 Mayıs'tan bu yana sorguları süren 19 zanlı, ek gözaltı süresi talebiyle adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüphelilerden 18'i hakkında 4 gün ek gözaltı kararı verdi, birini ise serbest bıraktı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, "örgütlü olarak rüşvet almak, vermek, aracılık etmek ve resmi belgede sahtecilik" suçlarına karıştıkları tespit edilen, çoğunluğu Maltepe Belediyesinde görevli üst yönetici ve zabıta olmak üzere 10'u kamu görevlisi 18 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheliden 16'sı gözaltına alınmış, adreslerdeki aramalarda sayıda dijital malzeme ve evrak ele geçirilmişti.

Zanlıların ilk ifadelerinin ardından konuyla ilişkisi olduğu belirlenen 3 şüphelinin daha gözaltına alınmasıyla operasyon kapsamında yakalananların sayısı 19'a yükselmişti.

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Kaynak: AA

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