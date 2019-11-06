Son Dakika Haberleri: Maltepe Belediyesinden Anıtkabir'e ziyaret
Son Dakika Güncel Maltepe Belediyesinden Anıtkabir'e ziyaret

Maltepe Belediyesinden Anıtkabir'e ziyaret

7 saat önce

Maltepe Belediyesi yönetimi ve beraberindeki bin 200 Maltepeli, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Maltepe Belediyesinden Anıtkabir'e ziyaret, System.String[]

Maltepe Belediyesi yönetimi ve beraberindeki bin 200 Maltepeli, Anıtkabir'i ziyaret etti.


İstanbul'un Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve belediye yönetimi, beraberinde bin 200 vatandaşla Ankara'ya gelerek Anıtkabir'i ziyaret etti. 5 Kasım tarihinde akşam saat 23.00'te İstanbul Maltepe'den 30 otobüsle yola çıkan grup, 6 Kasım sabah saat 08.00'de Ankara'ya ulaştı. Belediye Başkanı Ali Kılıç önderliğindeki bin 200 kişilik grup, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün naaşının bulunduğu mozoleye kırmızı karanfil bıraktı. İsmet İnönü'nün kabrini de ziyaret eden grup, Anıtkabir ziyaretinin ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne geçerek Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile biraraya gelecek. - ANKARA

Maltepe Belediyesi, Anıtkabir, Maltepe, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 10:37 Kaynak: İHA
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