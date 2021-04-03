Maltepe Belediyesinden Başkan Kılıç'ın alkollü araç kullanırken kazaya karıştığı iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Maltepe Belediyesinden Başkan Kılıç'ın alkollü araç kullanırken kazaya karıştığı iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

03.04.2021 15:11
Maltepe Belediyesinden Başkan Kılıç'ın alkollü araç kullanırken kazaya karıştığı iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Maltepe Belediyesi, Başkan Ali Kılıç'ın alkollü araç kullanırken kaza yaptığı iddialarının gerçek dışı ve maksatlı olduğunu bildirdi.

Maltepe Belediyesi, Başkan Ali Kılıç'ın alkollü araç kullanırken kaza yaptığı iddialarının gerçek dışı ve maksatlı olduğunu bildirdi.

???????Maltepe Belediyesinden yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında bir personelimizin karıştığı trafik kazası üzerinden ortaya atılan iddialar tamamen gerçek dışı ve maksatlıdır." ifadesi kullanıldı.

Basın ve Yayın Müdürlüğünde görevli N.E.A.'nın ihmali sonucu meydana gelen trafik kazasının geçen yıl gerçekleştiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurumumuzun yönetim kadrosunun olağan toplantısında görevli N.E.A. adlı personelimiz, toplantının ardından Belediye Başkanımızın şoförünün sağlık sorunları nedeniyle izinli olması nedeniyle sürücü olarak eşlik etmiştir. Seyir hali sırasında dikkatsizliği nedeniyle kazaya neden olmuş ve toplantı yerine yakın olması nedeniyle özel kalem müdürümüz ve başkan yardımcılarımız tarafından ziyaret edilmiştir. Kazanın tutanak altına alınmama talebi, aracının değer kaybetme riski göz önünde bulundurularak bizzat kaza mağduru tarafından personelimize teklif edilmiştir. Personelimiz tarafından resmi olarak yapılan ödeme dekontu tarafımızda mevcuttur. Ayrıca güvenlik güçlerince kaza yerine müdahale edilmiş olup herhangi bir alkol vb. unsurun mevcut olmadığı tespit edilmiştir.

Bu noktada olaya taraf kişiler önce hasarın karşılanmasını talep ettiği, akabinde personelimiz hasarı karşıladığı halde daha sonra 'Bize para teklif ediyorlar, biz kabul etmiyoruz.' gibi bir söylemle olayı maksadının dışına taşımaları ve kişileri gerçek dışı ithamlarla hedef göstermeleri ciddi anlamda ahlaki bir sorunu ortaya çıkarmıştır."

Açıklamada, kazaya ilişkin kamuoyunu yanlış bilgilendirerek kurumlarını hedef alan kişi ve kuruluşlar hakkında hukuki süreç başlatılacağı belirtildi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın geçen yıl ağustos ayında alkollü araç kullanarak kırmızı ışıkta aracına çarptığını ve kazayı da başkasının üstlendiğini iddia eden bir kişi, olay anında çektiği görüntüler nedeniyle de tehdit edildiğini öne sürerek şikayetçi olmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Maltepe Belediyesinden Başkan Kılıç'ın alkollü araç kullanırken kazaya karıştığı iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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