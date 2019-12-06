Son Dakika Haberleri: Maltepe Belediyesinden kadın cinayetlerine tiyatro oyunuyla tepki
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Maltepe Belediyesinden kadın cinayetlerine tiyatro oyunuyla tepki

6 saat önce

Maltepe'de gerçekleşen etkinlikte kadın cinayetlerine sahnede "dur" denildi.

Maltepe Belediyesinden kadın cinayetlerine tiyatro oyunuyla tepki, System.String[]

Maltepe'de gerçekleşen etkinlikte kadın cinayetlerine sahnede "dur" denildi.


Başrolde kadınların yer aldığı Dramatik Sahne Sanatları, "Kadın" isimli tiyatro oyunuyla Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sahne aldı. Maltepe Belediyesinin ev sahipliği yaptığı toplumsal bir yüzleşme olan oyun tiyatroseverlerden büyük ilgi gördü. Oyunda kadınların töre, aile içi şiddet ve intihara sürüklenişi anlatıldı.


Oyunun yönetmeni Nazif Uslu, sadece geçtiğimiz Kasım ayında 39 kadının katledildiğini, öldürülen kadınların büyük çoğunluğunun başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir şeklinde devam ettiğine dikkat çekerek, "Kadınlara seçme ve seçilme hakkını birçok Avrupa ülkesinden daha önce elde etmiş bir ülkede yaşıyoruz. O günden bugüne hangi noktaya geldiğimizi hep birlikte çaresizce izliyoruz. Bu yüzden bizde binlerce kadından 6 kadının hikayesiyle karşınıza çıktık. Maltepe Belediyesine teşekkür ederiz" dedi.


Oyunda rol alan Nurhan Uslu, Eylül Başoğlu, Jbid Göktaş, Burcu Ulusu, Şilan Düzdaban, günümüzün kanayan yarası kadına şiddet haberlerinin arka perdesinde yaşananları şiirsel bir dille sahneye taşıdı. Cem Düzova'nın yazdığı oyunda farklı kadın yaşamlarından hikayeler anlatılarak, kadın cinayetlerine dur denildi. Müziğin ve sözcüklerin havada dans ettiği oyunda sahne estetiği etkili bir biçimde kurgulanarak izleyiciyle buluştu. Oyuncular, etkileyici sahne performanslarıyla izleyicileri Türkiye'de kadın olmanın gerçekleriyle yüzleştirdi. - İSTANBUL

Maltepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:53 Kaynak: İHA
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