Maltepe Belediyesinin 2019 yılı faaliyet raporu kabul edildi - Son Dakika

Maltepe Belediyesinin 2019 yılı faaliyet raporu kabul edildi

Maltepe Belediyesinin 2019 yılı faaliyet raporu, Belediye Meclisinde oy çokluğuyla kabul edildi.

Maltepe Belediyesinin 2019 yılı faaliyet raporu, Belediye Meclisinde oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantı, korona virüs önlemleri kapsamında Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

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Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, bir hizmet yılını daha geride bırakırken Maltepe halkına teşekkürü borç bildiğini ifade ederek, "2014'te göreve geldiğimizde sevgi ve kucaklaşma hareketi başlattık. Kimseyi ayrıştırmadan Maltepe mozaiği anlayışıyla hareket ettik. Göreve geldiğimizde Maltepe'nin birikmiş sorunları vardı. Gülensu-Gülsuyu-Başıbüyük kentsel dönüşüm planlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesinden geçmesinde emeği geçen herkese, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a çabaları için bir kez daha teşekkür ederim" dedi.


Kılıç, Maltepe meydan projesi başta olmak üzere belediye hizmetleri ve pandemi sürecindeki çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Maltepe'de 3 bin 345 riskli yapının dönüştürülerek, depreme dayanıklı hale getirildiğini, deprem toplanma alanlarının sayısının 53'e çıkarıldığını kaydeden Başkan Kılıç, Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e nasihatını okudu. Kılıç, "Yüce mecliste birbirimize daha dikkatli ifadelerle konuşmalıyız. Gelin birbirimizle kenetlenelim. Daha güzel bir ülkeyi birlikte yönetelim. Türkiye'nin etrafı ateş çemberi. Türkiye yandığında hep beraber batıyoruz. Ankara'daki kayıkçı kavgasının ortağı olmayalım" şeklinde konuştu.


Maltepe'de yapılması planlanan Maltepe Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nin (M'EXPO) hayata geçmesinin önemine işaret eden Kılıç, "Bu proje çılgın değil akıllı bir proje. Türkiye projesi. İşsizliğe çare olacak. İstanbul'un Anadolu yakası şaha kalkacak. 14 ilçe kazanacak. 25 bin insana iş kapısı açılacak. 5 milyar dolar milli gelire katkısı olacak. Gelin bu projeye hep beraber sahip çıkalım" dedi. Konuşmaların ardından Maltepe Belediyesinin 2020 yılı faaliyet raporu oylamaya sunuldu. Oylamada 2019 yılı faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edilerek, meclisten geçti. - İSTANBUL

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Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 17:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Maltepe Belediyesinin 2019 yılı faaliyet raporu kabul edildi - Son Dakika
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