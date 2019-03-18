Son Dakika Haberleri: Maltepe Çanakkale Şehitlerini Andı

Maltepe Çanakkale Şehitlerini Andı

1 saat önce

Maltepe Belediyesi tarafından, Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü nedeniyle ilçe meydanında vatandaşlara, ekmek ve hoşaf ikram edildi.

Maltepe Çanakkale Şehitlerini Andı, System.String[]
Maltepe Belediyesi tarafından, Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü nedeniyle ilçe meydanında vatandaşlara, ekmek ve hoşaf ikram edildi.

Çanakkale Zaferi'nin 104. yılı, Maltepe Belediyesi tarafından ilçe meydanında düzenlenen ve yüzlerce vatandaşın katıldığı etkinlikle anıldı. Konuşmaların ardından ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Mehteran gösterisinin de yapıldığı etkinlikte vatandaşlar, İstanbul Osmanlı Mehteran Derneği'nin "Çanakkale İçinde", "Tuna Nehri Akmam Diyor – Osman Paşa", "Hoş Gelişler Ola Mustafa Kemal Paşa" ve "Ey Şanlı Ordu, Ey Şanlı Asker – Eski Ordu Marşı"na Türk bayraklarıyla eşlik etti. Daha sonra meydanı dolduran Maltepelilere, o dönem cephede yenilen ekmek ve hoşaf ikram edildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:06 Kaynak: DHA

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