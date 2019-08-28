Son Dakika Haberleri: Maltepe Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde bulunan lüks bir otelde silahlı kavga çıktı.
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Maltepe Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde bulunan lüks bir otelde silahlı kavga çıktı.

1 saat önce

Maltepe Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde bulunan lüks bir otelde silahlı kavga çıktı.

Maltepe Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde bulunan lüks bir otelde silahlı kavga çıktı., System.String[]

Maltepe Cevizli Mahallesi 30 Ağustos Caddesi'nde bulunan lüks bir otelde silahlı kavga çıktı. Yaşanan olayda 1 kişinin ağır yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Cevizli, Maltepe, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 07:39 Kaynak: İHA
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