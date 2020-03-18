Maltepe Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde korona virüse karşı termal kameralı önlem görüntülendi - Son Dakika

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Maltepe Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde korona virüse karşı termal kameralı önlem görüntülendi
6 saat önce
Maltepe Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde korona virüse karşı termal kameralı önlem görüntülendi.
Maltepe Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde korona virüse karşı termal kameralı önlem görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:38 Kaynak: İHA
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