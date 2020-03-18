Maltepe Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde korona virüse karşı termal kameralı önlem görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Genel Maltepe Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde korona virüse karşı termal kameralı önlem görüntülendi - Son Dakika

Maltepe Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde korona virüse karşı termal kameralı önlem görüntülendi

6 saat önce

Maltepe Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde korona virüse karşı termal kameralı önlem görüntülendi.

Maltepe Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde korona virüse karşı termal kameralı önlem görüntülendi, System.String[]

Maltepe Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde korona virüse karşı termal kameralı önlem görüntülendi.

Maltepe, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:38 Kaynak: İHA

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