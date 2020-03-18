Son Dakika › 3. Sayfa › Maltepe Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde korona virüse karşı termal kameralı önlem görüntülendi - Son Dakika
Maltepe Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde korona virüse karşı termal kameralı önlem görüntülendi
6 saat önce
Maltepe Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde korona virüse karşı termal kameralı önlem görüntülendi.
Maltepe Ceza İnfaz Kurumları kampüsünde korona virüse karşı termal kameralı önlem görüntülendi
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:39 Kaynak: İHA
Son Dakika Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti Asansör boşluğuna düşen küpesini almak isterken aşağıya düşen kadın hayatını kaybetti Yaban kuşunu pompalı tüfekle vurmaya çalışan şahıs, polis tarafından aranıyor