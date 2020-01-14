Maltepe Cezaevi'nde mahkumlar hayata kazandırılıyor - Son Dakika

Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu İş yurdu Müdürlüğü, 33 farklı iş kolunda mahkumları hayata kazandırıyor. 489 hükümlü, unlu mamüller atölyesinden teraryum atölyesine kadar birçok alanda faaliyet gösteriyor. Cezaevi idaresinden sorumlu Başsavcı Vekili, hükümlülerin çalışarak hem kaliteli zaman geçirdiğini hem de meslek edindiğini söyledi.



Maltepe'de 2008 yılında hizmete açılan Açık Ceza İnfaz Kurumu, meslek sahibi olmayan hükümlülerin meslek sahibi olması, meslek sahibi olan hükümlülerin ise mesleklerini geliştirmesi amacıyla İş yurdu Müdürlüğü'nde üretim, hizmet ve satış olmak üzere 33 farklı iş kolunda faaliyet yürütüyor.



Fırın ve unlu mamuller atölyesi, yangın tüpü dolum ve bakım atölyesi, teraryum atölyesi, fotoğrafhane atölyesi gibi atölyelerin yer aldığı İş yurtlarında, 489 hükümlü ve 152 personel görev yapıyor. Hafta içi her gün atölyelerin yolunu tutarak günde 8 saat çalışan hükümlülere ücret verilerek sigortaları yapılıyor. Hükümlüler cezaevindeki boş zamanlarını üretim yaparak değerlendirme ve meslek edinme fırsatı buluyor.



"Günde 30 bin ekmek üretiliyor"



Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan ve en kapsamlı atölye olan Fırın atölyesinde 30 bin ekmek üretilirken, simit, poğaça, yufka ve baklava üretimi de yapılıyor. Üretilen unlu mamüller, atölyedeki hükümlü kantini ve Anadolu Adliyesi'ndeki marketlerde satışa sunuluyor.



"Hükümlüler hem kaliteli zaman geçiriyor hem de meslek öğreniyor"



Cezaevi idaresinden sorumlu Başsavcı Vekili Hacı Murat Gökşen, "Ceza İnfaz Kurumları daha çok olumsuz yönleriyle gündeme gelmektedir. Halbuki ceza infaz kurumlarında birçok iyileştirme ve eğitim faaliyetleri de yapılmaktadır. En başta çeşitli kurslar olmak üzere iş atölyelerimizle faaliyet göstermektedir. Özellikle Açık Ceza İnfaz Kurumları'nda faaliyet göstermektedirler. Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu İş yurdu Müdürlüğü'müzde de 33 farklı iş kolu faaliyet yapmaktadır. Buralarda çalışan hükümlüler, bu sayede hem kaliteli zaman geçirmekte, hem meslek öğrenmekte ve bunu geliştirmekte, hem para kazanmakta hem de devlet ekonomimize katkıda bulunmaktadır" dedi.



"Baklava eğitimi için Gaziantep'e gittim"



Unlu Mamuller Atölyesi üretim sorumlusu Aziz Köksal, "Müdürümüz, 2 yıl önce beni eğitim için Gaziantep'e gönderdi. 1 aylık eğitimden sonra geldik, burada başladık. Şu anda 10 tane yetişmiş hükümlümüz var. Günlük 50 kilo baklava yapıyoruz. Satışlarımız gayet güzel, baklavamızdan gayet memnunlar. Burada hükümlüleri yetiştiriyoruz, meslek sahibi yapıyoruz. Sadece baklava değil, poğaça, börek, ekmek, yufka, kandil simidi gibi farklı farklı şeyler yapıyoruz" diye konuştu.



"5 üniversite bitirdim, yüksek lisans öğrencisiyim"



Fırın ve unlu mamüller atölyesinde çalışan bir hükümlü, "Üretimhane burası. Açma, poğaça, simit, börek üretiyoruz. Baklavacı, yufkacı arkadaşlarımız var. Kandillerde kandil simidi yapıyoruz. Ramazan ayında pide yapıyoruz. Bu şekilde çalışıyoruz. Aşçı kökenliyim fakat burada aynı zamanda okuyorum. Yüksel lisans öğrencisiyim. 5 tane üniversite bitirdim. Burada da hükümlü öğrenci olduğum için çalışma zorunluluğum yok ama kendi isteğimle çalışıyorum" diyerek eğitimine de devam ettiğini söyledi.



"Kendi markasıyla faaliyet gösteriyor"



Yangın tüp dolum ve bakım atölyesinin yaklaşık 6 ayda kurulduğunu belirten Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Emrullah Turan, "Gerekli prosedürleri tamamlamamız gerekiyordu. Bunun başında da TSE Belgesi almak vardı. Belgeyi alabilmek için cihazlar 5-6 kez hem yerinde hem kendi birimlerinde test edildi. Belgemizi aldıktan sonra yaygın bir şekilde üretime başladık. Bizim özelliğimiz, Ceza İnfaz Kurumları içerisinde kendi markası adı altında faaliyet gösteren tek yangın tüpü dolum ve bakım atölyesi olması. Özellikle yeni açılan adliye sarayları, açık ceza infaz kurumları. Bizim bu tesisimizin özelliği, standartlara uygun üretim yapılması. Temel amacımız, ihtiyacı karşılamak ve hükümlüleri meslek sahibi yaparak topluma yeniden kazandırmak. Ceza İnfaz Kurumları ve adliyeler açısından büyük bir ihtiyaca cevap veriyor burası" ifadelerini kullandı.



"Mahkumun hayalini teraryuma yansıtıyoruz"



Cezaevinde bulunan teraryum atölyesinin şefi İrfan Zeren, "Maltepe Cezaevi olarak dünyada ve Türkiye'de ilk teraryum atölyesini biz açtık. Bu süre içinde çok mahkumu çalıştırdık. Hatta bu işi öğrenip de dışarıda bu işi yapanlar var. Amacımız burada mahkumlara işi öğretmek, meslek öğretmek. Şu anda burada 4-5 tane mahkum çalıştırıyoruz. Burada mahkumun hayal ettiği şeyi teraryuma yansıtıyoruz" dedi.



"25 hükümlü çalışıyor"



Üretilen unlu mamullerin satışa sunulduğu ve Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğü tarafından Anadolu Adliyesi'nde açılan kafeteryada konuşan Cezaevi Savcısı İdris Aksoy, "Cumhuriyet Başsavcımızın talebiyle bu şekilde bir uygulama yapıldı. Personelimize ve halkımıza bir hizmet. Aynı zamanda Maltepe Açık Ceza infaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğümüz bünyesindeki hükümlülerimizin iyileştirme faaliyetine de katkısı olan bir İşyurdu faaliyeti burası. Bir kısım personel ve 25 hükümlü çalışıyor burada" diye konuştu. - İSTANBUL