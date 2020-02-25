Maltepe D-100'de araç alev alev yandı, trafik yoğunluğu oluştu - Son Dakika

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL DHA MALTEPE D-100 Karayolu'nda hafif ticari otomobil alev alev yandı. Yangın nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 Karayolu Küçükyalı mevkii Edirne istikametinde hafif ticari araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler aracı sararken araçtakiler kendilerini dışarı attı.