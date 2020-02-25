Maltepe D-100'de araç alev alev yandı, trafik yoğunluğu oluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maltepe D-100'de araç alev alev yandı, trafik yoğunluğu oluştu - Son Dakika

Maltepe D-100'de araç alev alev yandı, trafik yoğunluğu oluştu

23 dakika önce

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA MALTEPE D-100 Karayolu'nda hafif ticari otomobil alev alev yandı.

Maltepe D-100'de araç alev alev yandı, trafik yoğunluğu oluştu, System.String[]

Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL DHA MALTEPE D-100 Karayolu'nda hafif ticari otomobil alev alev yandı. Yangın nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 Karayolu Küçükyalı mevkii Edirne istikametinde hafif ticari araç seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler aracı sararken araçtakiler kendilerini dışarı attı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alarak trafiği durdurdu. İtfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Bir görgü tanığı, "Araçtan alevler yükselmeye başladı. İtfaiyeye haber verdik. Trafik yoğunluğu yaşandı" dedi. Yanan aracın söndürülmesi ve çekici ile kaldırılmasısın ardından trafik normale döndü.


Araç, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 08:26 Kaynak: DHA
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