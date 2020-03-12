MALTEPE D-100'DEKİ KAZA KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel MALTEPE D-100'DEKİ KAZA KAMERADA - Son Dakika

MALTEPE D-100'DEKİ KAZA KAMERADA

6 saat önce

100 Karayolunda sol şeritte duran otomobili fark edemeyen sürücünün kullandığı aracın otomobile çarpma anı arkadan gelen başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

MALTEPE D-100'DEKİ KAZA KAMERADA, System.String[]

MALTEPE D-100 Karayolunda sol şeritte duran otomobili fark edemeyen sürücünün kullandığı aracın otomobile çarpma anı arkadan gelen başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza D-100 Karayolu Ankara istikameti Küçükyalı Mevkii'nde geçtiğimiz gün meydana geldi. Sol şeritte bilinmeyen bir nedenle duran aracı gören bir sürücü son anda sağ şeride geçmeyi başarırken, onun arkasında gelen sürücü duramayıp araca çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı arkadan gelen bir aracın kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntü dökümü:

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-D-100 karayolunda trafikten görüntü

-Bir aracın sinyal vererek orta şeride geçmesi

-Arkadan gelen aracın kaza yapan araca çarpması

-Kaza anı

-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
D-100 Karayolu, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:27 Kaynak: DHA
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