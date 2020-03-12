MALTEPE D-100'DEKİ KAZA KAMERADA - Son Dakika

MALTEPE D-100 Karayolunda sol şeritte duran otomobili fark edemeyen sürücünün kullandığı aracın otomobile çarpma anı arkadan gelen başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza D-100 Karayolu Ankara istikameti Küçükyalı Mevkii'nde geçen gün meydana geldi. Sol şeritte bilinmeyen bir nedenle duran aracı gören bir sürücü son anda sağ şeride geçmeyi başarırken, onun arkasında gelen sürücü duramayıp araca çarptı. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, kaza anı arkadan gelen bir aracın kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

- Çobanistanbul