Alınan bilgiye göre, E.Ş. idaresindeki 34 RGY 80 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Kadıköy istikametinde seyir halindeyken aynı yönde giden 34 BTC 032 plakalı otomobil arkadan çarptı. Daha sonra aynı yönde seyreden 2 otomobil daha kazaya karıştı.

Kaynak: AA

Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Maltepe'de 4 otomobilin karıştığı kaza nedeniyle ulaşım aksadı - Son Dakika

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