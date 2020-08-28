MALTEPE D-100 KARAYOLU'NDA KAZA 1'İ AĞIR 2 YARALI - Son Dakika

MALTEPE D-100 KARAYOLU'NDA KAZA 1'İ AĞIR 2 YARALI
Maltepe D-100 Karayolu'nda otomobil seyir halindeki tıra arkadan çarptı.
Maltepe D-100 Karayolu'nda otomobil seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, Maltepe D-100 karayolu Gülsuyu mevkii Ankara istikametinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini otomobil araç tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Durumu gören diğer sürücüler sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri D-100 üzerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan 2 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan 2 yaralıdan 1'isinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın olduğu noktada trafik oluşurken çekici yardımıyla otomobilin kaldırılması sonucu trafik normale döndü.
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