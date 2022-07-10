Maltepe D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi
İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonrası D-100 Karayolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Trafiğe kapatılan yolda uzun trafik kuyruğu oluştu. Kazada yaralanan vatandaşlar hasteneye kaldırıldı.
Kaza, saat 08: 15 sıralarında D-100 Karayolu Maltepe mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur sonrası D-100 Karayolu'nda 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Vatandaşların kazayı yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 2 vatandaş tedbiren ambulans ile çevredeki hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların kenara çekilmesi ile 3 şeritlik karayolunun 1 şeridi trafiğe açıldı. Kaza yapan araçların çekici ile karayolundan çekilmesi ve belediye ekiplerinin yolu temizlemesi üzerine D-100 Karayolu tekrardan trafiğe açıldı.
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