Son dakika haberi: Maltepe D-100 karayolunda motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi: Maltepe D-100 karayolunda motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

20.06.2022 12:10

Son dakika 3. sayfa haberi: - Maltepe D-100 karayolunda motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada Maltepe D-100 karayolunda sepetli motosiklet ile seyir eden biri çocuk 3 kişi tehlikeye davetiye çıkardı.

- Maltepe D-100 karayolunda motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada

İSTANBUL - Maltepe D-100 karayolunda sepetli motosiklet ile seyir eden biri çocuk 3 kişi tehlikeye davetiye çıkardı. Yürekleri ağza getiren o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe D-100 karayolunda plakasız bir motosiklet üzerinde ilerleyen biri çocuk 3 kişi yürekleri ağza getirdi. Motosikletin yan kısmına bağlanmış alanda karton torbası üzerine oturan kadın ve motosikletin arka koltuğuna yan şekilde oturan küçük çocuk D-100 karayolunda hem kendi canlarını hem de trafiği tehlikeye attı. Küçük çocuğun motosiklet üzerinde korumasız ve tehlikeli şekilde oturması ise sürücüleri korkuttu. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, Pendik istikametine ilerleyen motosiklet bir süre sonra farklı yöne yönelerek ayrılıyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Maltepe D-100 karayolunda motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Maltepe D-100 karayolunda motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika
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