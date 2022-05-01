İSTANBUL ? MALTEPE'DE 1 MAYIS KUTLAMALARI SONA ERDİ -1 - Son Dakika

? İSTANBUL Valiliği'nin izniyle Maltepe Etkinlik Alanı'nda gerçekleşen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları olaysız bir şekilde sona erdi.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü İstanbul'da valiliğin izniyle Maltepe Etkinlik Alanı'nda kutlandı. Saat 11.00'dan itibaren meydana akın etmeye başlayan çeşitli siyasi partiler, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve taraftar grupları kilometrelerce uzunluğunda bir kortej oluşturdu. Kortej boyunca slogan atıp şarkılar söyleyen kalabalık renkli görüntüler oluşturdu.

GEZİ DAVASINDA TUTUKLANAN SANIKLAR MEKTUP GÖNDERDİ

Etkinliğin sunuculuğunu oyuncu Emrah Parlak ve sunucu Özlem Gürses gerçekleştirdi. Gezi Davası'nda yerel mahkemece 18 yıl hapis cezasına çarptırılmasının ardından tutuklanan sanıklar Mücella Yapıcı ve Can Atalay'ın cezaevinden gönderdikleri mektup alanda toplanan kalabalığa okundu. Mektupta Eşitlik, özgürlük, adalet ve demokrasi mücadelesini biz kazanacağız. Hepinize Bakırköy ve Silivri'den selamlar. Yaşasın 1 Mayıs ifadeleri kullanıldı.

STK BAŞKANLARI KONUŞTU

Söz alan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise Bu meydanda zamlara hayır diyenler var. Asgari ücretin artırılması için mücadele edenler var dedi.

Türkiye Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincansı ise Değerli yol ve mücadele arkadaşlarım, merak etmeyin. Hiçbir yere gitmiyoruz, korkmuyoruz, vazgeçmiyoruz, itaat etmiyoruz. Emeğinin değerini bize her daim hatırlatan Nazım'la başlayalım diyerek Nazım Hikmet'in Türkiye işçi sınıfına selam isimli şiirini okudu.

Fincancı Biz sağlığı üreten sağlık emekçileri, emeğimizle koruduğumuz yaşamları korumak için verdiğimiz mücadelenin tükenmeyen coşkusunu yüreğinde taşıyanlarız dedi.

Canlı müzik dinlenilmesi ve sloganlar atılmasının ardından kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.