Maltepe'de 1 Mayıs kutlamaları öncesinde çıkan arbede sonucu polis otobüsünün camı kırıldı! - Son Dakika
Üye Girişi

Maltepe'de 1 Mayıs kutlamaları öncesinde çıkan arbede sonucu polis otobüsünün camı kırıldı!

01.05.2023 12:59

1 Mayıs kutlamaları için Maltepe'de toplanan grubu polis ekipleri önce uyardı, ardından müdahale etti. Pankartlarıyla yürümek isteyen gruba engel olmak isteyen polis ve grubun karşı karşıya geldiği arbede esnasında bir polis otobüsünün camı kırıldı. Olayda gruptan bazı kişiler gözaltına alındı.

Maltepe'de resmi 1 Mayıs kutlamalarının yapılacağı miting alanına yürüyen gruba polis, ellerindeki pankartlar konusunda uyarıda bulundu.

Maltepe'de 1 Mayıs kutlamaları öncesi polis müdahalesi

ARBEDE ÇIKTI

Polis, pankartlarla yürümeye devam etmek isteyen gruba müdahale etti. Grubun karşı koymasıyla arbede yaşandı. Gruptakiler gözaltına alınırken arbede sırasında polis otobüsünün camı kırıldı.

Maltepe'de 1 Mayıs kutlamaları öncesi polis müdahalesi

TAKSİM'E ÇIKMAK İSTEYENLER GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Şişli Harbiye ve Osmanbey'de toplanan gruplar Taksim'e çıkmak istedi. İzinsiz olarak Taksim'e yürümek isteyen gruplara polis ekipleri tarafından izin verilmedi. Polis ekipleri grupların dağılmasını istedi. Polisin uyarılarını dikkate almayan göstericiler, gözaltına alındı.

Maltepe'de 1 Mayıs kutlamaları öncesi polis müdahalesi

Beşiktaş Ihlamurdere Caddesi'nde de toplanan bir grup Taksim'e çıkmak istedi. İzinsiz olarak Taksim'e yürümek isteyen gruba polis ekipleri tarafından izin verilmedi. Polis ekipleri grubun dağılmasını istedi. Polisin uyarılarını dikkate almayan 24 gösterici gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Ferdi dayfur: birileri emek verip çalışır birileride edebiyatını yapıp onların sırtından artistlik yapar, baskalarinin emegini kendine kalkan yapmis anarsistler bunlar Cevap Yaz 23 6 Yayından Kaldır
  • Sukran Sönmez: Hakkınızı böyle mi arıyorsunuz ? İşçisin sen işçi kal. Devletin polisine karşı çıkma, mala zarar verme. Cevap Yaz 30 18 Yayından Kaldır
500

1 Mayıs, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de 1 Mayıs kutlamaları öncesinde çıkan arbede sonucu polis otobüsünün camı kırıldı! - Son Dakika


Son Dakika
14:54 Kılıçdaroğlu'ndan "14 Mayıs siyasi darbe girişimidir" diyen Bakan Soylu'ya yanıt: Asıl darbeyi siz yapıyorsunuz
14:43 Giresunspor maçına yetişecek mi? Fenerbahçe'nin yıldızından kahreden haber
14:13 Galatasaray, şampiyonluk yolunda moral bulmak için taraftara açık antrenman gerçekleştirecek
14:03 Harekete geçtiler! Galatasaray'dan taraftarı önünde idman kararı
13:37 Lübnan'da Suriyeli mülteci sorunu patlak verdi! Beyrut yönetimi mültecileri ülkelerine gönderirken Suriyeliler isyan çıkardı, ordu güçlükle bastırdı
13:33 Galatasaray kaptanı Fernando Muslera'nın dolandırıcılara kaptırdığı para miktarı 750 bin dolar olduğu öne sürüldü
13:31 Lise son sınıf öğrencilerinde devam zorunluluğu kalktı
13:30 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve Cumhur İttifakı ortağı Fatih Erbakan'dan 3 bakanlıkla ilgili olay yaratacak yorum: Dış güçler vesayeti altında
13:26 Zorlu bir çocukluk geçirdiğini itiraf eden Melek Mosso: 10 yaşında kadın oldum, anne oldum
13:05 Cumhur İttifakı ortağı Erbakan'dan 3 bakanlıkla ilgili olay yaratacak yorum: Dış güçlerin vesayeti altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2023 15:15:59. #1.13#
SON DAKİKA: Maltepe'de 1 Mayıs kutlamaları öncesinde çıkan arbede sonucu polis otobüsünün camı kırıldı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement