Maltepe'de 100 bin TL'lik motosikleti ittirerek böyle çaldılar - Son Dakika
Üye Girişi

Maltepe'de 100 bin TL'lik motosikleti ittirerek böyle çaldılar

09.05.2022 11:08

Maltepe'de 100 bin TL'lik motosikleti ittirerek böyle çaldılarİSTANBUL Maltepe'de bir arkadaşının evine gelip kapının önüne spor motosikletini park eden vatandaş, 100 bin TL değerindeki motosikletini park ettiği yerde göremeyince hayatının şokunu yaşadı.

Maltepe'de 100 bin TL'lik motosikleti ittirerek böyle çaldılar

İSTANBUL Maltepe'de bir arkadaşının evine gelip kapının önüne spor motosikletini park eden vatandaş, 100 bin TL değerindeki motosikletini park ettiği yerde göremeyince hayatının şokunu yaşadı. Motosikletini bulana 10 bin TL vereceğini belirten hırsızlık mağduru vatandaş, aynı zamanda motosikletini kendisine geri getirmesi halinde hırsıza da 10 bin TL vereceğini belirtti. Başka bir motosikletle gelen hırsızların, çaldıkları motosikleti ayaklarıyla ittirerek götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü sabah saatlerinde Maltepe'de Çınar Mahallesinde yaşandı. Spor motosikleti ile arkadaşının evine gelen Samet Gürkaynak, motosikletini kapının önüne park edip arakdaşının evine girdi. Ertesi gün kapının önüne çıkan Gürkaynak, motosikletini bıraktığı yerde göremeyince şoke oldu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Gürkaynak, 100 bin TL değerindeki motosikletinin, başka bir motosikletle gelen iki hırsız tarafından çalındığını fark etti. Gürkaynak, motosikletinin bir an önce bulunması için polise başvurdu.

Hırsızlık mağduru Gürkaynak, motosikletini bulana ya da görene 10 bin TL vereceğini belirtti. Gürkaynak aynı zamanda çaldığı motosikleti geri getirmesi halinde hırsıza da 10 bin TL vereceğini söyledi.

Motosikleti çalınan Samet Gürkaynak, " Maltepe'de arkadaşımı ziyarete gelmiştim. Sabah motosikletimi bıraktığım alanda yoktu. Güvenlik kamera görüntülerine baktığımızda motosikletli 2 kişi direksiyon kilidini kırarak, egzoz kısmından ittirerek çalıyorlar. Motosikletimi bulanlara 10 bin TL ödül vereceğiz. Hırsızlarda getirirse onlara da vereceğiz. Yetkililerden bulunması konusunda yardım istiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan hırsızların çaldıkları motosikleti ayaklarıyla ittirerek götürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde bir motosiklette bulunan hırsız çaldıkları motosikleti ayağıyla ittiriyor. Çalınan motosiklette ise diğer hırsızın oturduğu görülüyor.

Maltepe'de 100 bin TL'lik motosikleti ittirerek böyle çaldılar
Maltepe'de 100 bin TL'lik motosikleti ittirerek böyle çaldılar
Maltepe'de 100 bin TL'lik motosikleti ittirerek böyle çaldılar
Maltepe'de 100 bin TL'lik motosikleti ittirerek böyle çaldılar
Maltepe'de 100 bin TL'lik motosikleti ittirerek böyle çaldılar
Maltepe'de 100 bin TL'lik motosikleti ittirerek böyle çaldılar
Maltepe'de 100 bin TL'lik motosikleti ittirerek böyle çaldılar

YORUMLAR
500
İkametlerden 181 bin TL'lik ziynet eşyası çalan kadınlar yakalandı İkametlerden 181 bin TL'lik ziynet eşyası çalan kadınlar yakalandı AVCILAR'DA ÇÖP KONTEYNERİNİ BÖYLE ÇALDILAR AVCILAR'DA ÇÖP KONTEYNERİNİ BÖYLE ÇALDILAR

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de 100 bin TL'lik motosikleti ittirerek böyle çaldılar - Son Dakika


Son Dakika
13:38 4. kattan kendini boşluğa bıraktı: İki çocuk annesi hayatını kaybetti
13:38 Dolar/TL, 15 sınırına yaklaştı
12:10 Ayakkabı üreticileri isyanda: Kışın terlik giymeye hazır olun
13:27 Türkiye'deki işsiz sayısı yüzde 23 artarak 3 milyon 383 bine ulaştı
13:20 Görüntüler I.Dünya Savaşı'ndan: Savaştan dönen asker eski şapkasını görünce korku dolu anlar yaşadı
13:14 Putin, konuşurken Rus TV'lerine siber saldırı düzenlendi! Ekranda, "Binlerce Ukraynalının ve yüzlerce çocuğunun kanı sizin ellerinizde" mesajı
13:13 Pitbull cinsi köpek dört kişiyi yaraladı: Mahkemeden köpeği silah sayma yönünde karar
13:07 Kameramanın "Bize göğüslerini göster" sözleri ünlü oyuncu Sweeney'i çileden çıkardı
12:47 Daha önce Davutoğlu'nun şimdi de Özdağ'ın işaret ettiği 7 Haziran-1 Kasım 2015 tarihleri arasında ne oldu?
12:40 Temel Karamollaoğlu iktidara yüklendi: Düğmeyi baştan yanlış iliklediler, şimdi tezgahtarı, çiftçiyi suçluyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 13:45:31. #1.13#
SON DAKİKA: Maltepe'de 100 bin TL'lik motosikleti ittirerek böyle çaldılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement