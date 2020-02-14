Maltepe'de 14 çift, 14 Şubat'ta bir ömür boyu mutluluğa evet dedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maltepe'de 14 çift, 14 Şubat'ta bir ömür boyu mutluluğa evet dedi - Son Dakika

Maltepe'de 14 çift, 14 Şubat'ta bir ömür boyu mutluluğa evet dedi

6 saat önce

Maltepe'de 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla 14 çiftin nikahı kıyıldı.

Maltepe'de 14 çift, 14 Şubat'ta bir ömür boyu mutluluğa evet dedi, System.String[]

Maltepe'de 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla 14 çiftin nikahı kıyıldı. Başkan Ali Kılıç da 4 çiftin nikahını kıyarak çiftlere mutluluklar diledi.


Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü olması nedeniyle evlilik hazırlığı yapan çiftler, bu özel günde evlenebilmek için evlendirme dairesinin yolunu tuttu. Maltepe'deki Küçükyalı evlendirme dairesinde de 14 çift, bir ömür boyu birlikteliğe evet dedi. Belediye Başkanı Ali Kılıç da 4 çiftin nikahını kıyarak çiftlere mutluluklar diledi.


Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Hepimiz için çok önemli bir gün. Maltepe'de Sevgililer gününde bu defa gençlerimizin sevgisini kazanıyoruz. Tüm dünyada kutlanan bir gün dolayısıyla önemli bir gün. Bu günde de uzun vadede sevgiye saygıya dayalı birlikteliklerin olması önemli, aile kurumu bizim için çok kutsaldır. Gençlerimiz karar veriyorlar, inşallah her zaman böyle mutlu olurlar"dedi. - İSTANBUL

Sevgililer Günü, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:00 Kaynak: İHA
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