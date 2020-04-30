Maltepe'de 15 katlı binanın çatısında yangın - Son Dakika

Maltepe'de 15 katlı binanın çatısında yangın
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İstanbul Maltepe'de on beş katlı bir binanın çatısında yangın çıktı.
İstanbul Maltepe'de on beş katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri binadakileri tahliye etmek için seferber oldu.
Yangın, saat 20.15 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde bulunan on beş katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıktı. Alevlere teslim olan çatıyı söndürmek için Kadıköy ve Kayışdağı İtfaiye İstasyonu'nda yer alan uzun merdiven araçları yangın yerine sevk edilirken, Maltepe ve Kartal İtfaiye ekipleri binadakileri tahliye etti. Yangın sırasında yoğun dumanın kapladığı üst katlardan aşağıya doğru inerken merdivenden düşen bir vatandaş hafif şekilde yaralanırken ilk müdahalesi ambulansta yapıldı. Polis ekipleri bina çevresini güvenlik gerekçesiyle boşaltırken çok sayıda sağlık ekibi de bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede kontrol altına aldığı yangında can kaybı yaşanmazken binada büyük maddi hasar meydana geldi. Yangının neden çıktığı araştırılıyor. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 09:20 Kaynak: İHA
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