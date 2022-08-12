MALTEPE'DEKİ TACİZ İDDİASIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
Üye Girişi

MALTEPE'DEKİ TACİZ İDDİASIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

12.08.2022 14:54

MALTEPE'de 15 yaşındaki çocuğun, yaşı küçük çocukları taciz ettiği iddiası üzerine aileler arasında çıkan tartışmada 2 kişi silahla vurulmuş, 3 kişi gözaltına alınmıştı.

MALTEPE'de 15 yaşındaki çocuğun, yaşı küçük çocukları taciz ettiği iddiası üzerine aileler arasında çıkan tartışmada 2 kişi silahla vurulmuş, 3 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan şüphelileri, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Maltepe, Bağlarbaşı Mahallesi, Cemal Bey Caddesi'ndeki  markette dün 18.00 sıralarında meydana gelen olayda; market sahibinin 15 yaşındaki oğlunun, geçtiğimiz günlerde yaşı küçük 4 erkek çocuğunu taciz ettiği iddia edildi. Çocukların durumu ailelerine anlatması üzerine tartışma yaşanmış, tartışma daha sonra silahlı kavgaya dönüşerek Nurullah Darıca ve Yücel Işıtan açılan ateş sonucu yaralanmıştı. Yaşanan olaydan sonra polis ekipleri Mert İ., Mahsun Doğukan Ç. ile Seyit Tahir Ç.'yi yakalayarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi, bugün emniyetteki ifadelerinin ardından Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan olayın yaşandığı yerde polis ekiplerinin güvenlik amaçlı bekleyişinin sürdüğü görüldü.


YORUMLAR
500
Maltepe'de taciz iddiası sonrası çıkan kavgaya ilişkin 3 şüpheli adliyeye sevk edildi Maltepe'de taciz iddiası sonrası çıkan kavgaya ilişkin 3 şüpheli adliyeye sevk edildi İstanbul'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli adliyeye sevk edildi İstanbul'da 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Kaynak: DHA

Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MALTEPE'DEKİ TACİZ İDDİASIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:29 Vurgunculara büyük darbe! Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerde indirimli satışı yapılacak ürünler belli oldu
14:20 Dar sokakta oyun oynayan çocuklar, hızla geçen otomobilin altında kalmaktan zor kurtuldu: Bu zararlıyı bulun
14:19 Afrika'da korkunç olay! Karısıyla cinsel ilişkiye girerken evi basılan adam, karısının LGBT'li sevgilisi tarafından öldürüldü
14:12 İmamoğlu'na rakip mi olacak? Bakan Karaismailoğlu, "İBB'ye aday olacak mısınız?" sorusunu yanıtladı
14:02 Semih Kaya, 31 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı
13:40 Festivalde korkunç kural! İçki içip kendinden geçen kişiyi diri diri toprağa gömdüler
13:32 Çöpe atmaktan son anda vazgeçtiği yün yumağının içinden 116 bin lira değerinde kulplu reşat altını çıktı
14:13 CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel geçmişe atıfta bulundu: Türkiye Cumhuriyeti Devleti Alevilerle helalleşmek zorundadır
13:25 Doğumdan sonra hamilelik kilolarını veren Özge Özpirinçci, bikinisiyle poz verdi
13:22 Arnavutköy'de yanlış yükleme yapılan demir yüklü kamyon, İETT otobüsünü biçti: 2'si ağır toplam 5 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 15:15:35. #1.12#
SON DAKİKA: MALTEPE'DEKİ TACİZ İDDİASIYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALINAN 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement