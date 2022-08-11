Erkek çocuklara taciz iddiası silahlı kavgaya dönüştü! Yaralılar var - Son Dakika
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Erkek çocuklara taciz iddiası silahlı kavgaya dönüştü! Yaralılar var

11.08.2022 20:06

İstanbul Maltepe'de bir market sahibinin 15 yaşındaki oğlunun yaşı küçük 4 erkek çocuğunu taciz ettiği iddia edildi. Çocukların durumu ailelerine anlatması üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Market sahibi 2 kişiyi vurdu, polis ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Saat 18.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir marketin sahibinin 15 yaşındaki oğlunun, geçtiğimiz günlerde yaşı küçük 4 erkek çocuğunu taciz ettiği iddia edildi. Çocukların durumu ailelerine anlatması üzerine bir çocuğun ailesi markete geldi. Çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Maltepe'de çocuklara taciz iddiasında silahlar çekildi: 2 yaralı

MARKET SAHİPLERE ATEŞ ETTİ

Market sahipleri gelen kişilere silahla ateş etti. Yaralanan Nurullah Darıca ve Yücel Işıtan marketten çıkarak bir mescidin girişine sığındı, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Maltepe'de çocuklara taciz iddiasında silahlar çekildi: 2 yaralı

OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülürken, polis olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erkek çocuklara taciz iddiası silahlı kavgaya dönüştü! Yaralılar var - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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