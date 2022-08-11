Erkek çocuklara taciz iddiası silahlı kavgaya dönüştü! Yaralılar var

Ali Babacan'dan çok konuşulacak erken seçim iddiası! Tarih bile verdi

Saat 18.00 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir marketin sahibinin 15 yaşındaki oğlunun, geçtiğimiz günlerde yaşı küçük 4 erkek çocuğunu taciz ettiği iddia edildi. Çocukların durumu ailelerine anlatması üzerine bir çocuğun ailesi markete geldi. Çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

MARKET SAHİPLERE ATEŞ ETTİ

Market sahipleri gelen kişilere silahla ateş etti. Yaralanan Nurullah Darıca ve Yücel Işıtan marketten çıkarak bir mescidin girişine sığındı, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

OLAYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürülürken, polis olayla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.