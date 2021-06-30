MALTEPE'DE 150 BİN ADET CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

MALTEPE'DE 150 BİN ADET CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜN ELE GEÇİRİLDİ
30.06.2021 20:20
Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İstanbul DHAMaltepe'de 3 katlı binanın girişindeki depoya yapılan baskında ülkeye kaçak yollarla getirildiği anlaşılan 150 bin adet cinsel içerikli ürün ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İstanbul DHA
Maltepe'de 3 katlı binanın girişindeki depoya yapılan baskında ülkeye kaçak yollarla getirildiği anlaşılan 150 bin adet cinsel içerikli ürün ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe Girne Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın giriş katındaki depoya baskın düzenledi. Yapılan operasyonda ülkeye kaçak yollarla getirildiği belirlenen ve piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira değerinde olduğu öğrenile 150 bin adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. İçeride bulunan 1 kişi gözaltına alındı. Ayrıca bazı ürünlerin ise merdiven altı üretimi olduğu belirlendi.
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