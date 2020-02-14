Maltepe'de 18 katlı iş merkezinde yangın çıktı - Son Dakika

Maltepe ilçesinde 18 katlı iş merkezinin giriş katındaki lokantada çıkan yangına müdahale ediliyor.

Cevizli Mahallesi'ndeki 18 katlı iş merkezinin girişinde bulunan lokantada, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın başladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İki bloktan oluşan iş merkezindeki ofislerde çalışanlar, yangın nedeniyle tahliye edildi.

Lokantanın bacasından başlayan yangının çevreye yayılma riski bulunduğu belirtilirken, itfaiye ekiplerinin bölgedeki çalışması sürüyor.