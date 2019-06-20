Maltepe'de 18 yaşındaki genç evde ölü bulundu
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MALTEPE'de 18 yaşındaki genç, evinde ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:38 Kaynak: DHA
MALTEPE'de 18 yaşındaki genç, evinde ölü bulundu. Maltepe Fındıklı
Mahallesi'nde oturan Ömer Yiğit Şahin'den (18) haber alamayan arkadaşları saat 15.00 sıralarında Şahin'in yaşadığı eve geldi. Eve giren arkadaşları, Şahin'i yerde hareketsiz yatarken buldu. Durum, sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Şahin'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme polisleri evde incelemelerde bulundu. Durumu haber alan Şahin'in annesi ve yakınları da bu sırada eve geldi. Şahin'in annesi cenaze evden çıkarılırken, fenalaştı. Şahin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırılırken, gencin ölüm nedeni yapılacak otopsi işleminin ardından belli olacak.
- İstanbul
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