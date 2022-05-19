Maltepe'de 19 Mayıs coşkusu - Son Dakika
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Maltepe'de 19 Mayıs coşkusu

19.05.2022 22:13
Maltepe'de 19 Mayıs coşkusu

Maltepe'de 19 Mayıs coşkusu Maltepe Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Maltepe'de 19 Mayıs coşkusu

İSTANBUL - Maltepe Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Belediye binası önünde başlayan kortej yürüyüşüne Maltepe İlçe Başkanı Ali Cengiz Erol katıldı. Etkinliğe katılanlar, Fener alayının ardından şarkıcı Aydilge konseriyle doyasıya eğlendi. Konsere, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da katıldı.

Maltepe Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutladı. Belediye binası önünde bir araya gelen vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla Maltepe Meydanı'na yürüdü. Kortej yürüyüşüne Maltepe İlçe Başkanı Ali Cengiz Erol da katıldı. Yürüyüşün ardından Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nin önünden kaldırılan servislerle konser alanına geçen vatandaşlar, Aydilge konseriyle doyasıya eğlendi. Konsere, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da katıldı.

Başkan müjdeyi verdi

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç,"Hepimiz kol kola bu topraklarda kardeşçe yaşayacağız. Her pazar günü Zümrütevler'deki gençler için mutlaka bir müzik grubumuz buraya gelecek. Hepinizin bayramını kutluyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum."şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan Zehra Aydemir,"Her zaman Maltepe Belediyesi'yle gurur duyuyoruz. Bu tarz etkinlikler her koşulda, yılmadan yapılıyor. Ali Kılıç'a teşekkür ediyorum. Atatürk'ün izinde, 19 Mayıs'da yılmadan, usanmadan yürüyoruz. Etkinlik çok güzel. Kortejle beraber yürüyüp sonrada konsere geçeceğiz."dedi.

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Kaynak: İHA

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