MALTEPE'DE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI - Son Dakika
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MALTEPE'DE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

02.09.2022 00:59

MALTEPE'de 2 grup arasında çıkan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü.

MALTEPE'de 2 grup arasında çıkan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Maltepe Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük Yolu Caddesinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen 2 grup arasında sebebi henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga çevredeki vatandaşların müdahalesiyle yatıştırıldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.(DHA)

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Kaynak: DHA

Maltepe, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MALTEPE'DE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: MALTEPE'DE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI - Son Dakika
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