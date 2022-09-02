MALTEPE'DE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGA CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

MALTEPE'de 2 grup arasında çıkan tartışma tekme tokat kavgaya dönüştü. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, akşam saatlerinde Maltepe Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük Yolu Caddesinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen 2 grup arasında sebebi henüz öğrenilemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga çevredeki vatandaşların müdahalesiyle yatıştırıldı. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.(DHA)
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