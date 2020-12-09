Maltepe'de 2 şüpheli motosikleti böyle çaldı - Son Dakika

Maltepe'de 2 şüpheli motosikleti böyle çaldı

MALTEPE'de site içerisinde park halinde olan motosikletin 2 kişi tarafından çalındı.

MALTEPE'de site içerisinde park halinde olan motosikletin 2 kişi tarafından çalındı. Olay, geçtiğimiz günlerde akşam saatlerinde Başıbüyük Mahallesi'nde gerçekleşti. Kimliği belirsiz iki kişi, park halindeki motosikleti çalarak, olay yerinden uzaklaştı. O anlar ise sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kameraları görüntülerinde şüpheliler motosiklete yaklaşıyor, motosikleti çalmak için etrafı kolaçan ediyor. Bir süre sonra 2 şüpheli motosikletin kilidini kırıyor ve motosikletle birlikte gözden kayboluyor.

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