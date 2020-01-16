Maltepe'de 2019'da 15 bin sokak hayvanı tedavi edildi - Son Dakika
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Maltepe'de 2019'da 15 bin sokak hayvanı tedavi edildi

7 saat önce

Maltepe Belediyesi, 2019 yılında 14 bin 826 sokak hayvanını tedavi ederek sağlığına kavuşturdu.

Maltepe'de 2019'da 15 bin sokak hayvanı tedavi edildi, System.String[]

Maltepe Belediyesi, 2019 yılında 14 bin 826 sokak hayvanını tedavi ederek sağlığına kavuşturdu. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Sokaktaki can dostlarımız için ayrıca besleme çalışması da yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. İlk etapta bin 500 kilogram kedi ve köpekler için kuru mama dağıttık. Beslenme ve barınma onlar için önceliğimiz" dedi.

Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimler, 2019 yılında 14 bin 826 sokak hayvanını tedavi ederken, Aydınevler Mahallesi'nde bulunan Sahipsiz Hayvan Aşılama ve Tedavi Merkezi'nde, 2 bin 382 hayvanı kısırlaştırdı. Çalışmalar kapsamında 826 kuduz aşısı, 13 sahiplendirme, 42 müşahede ile İBB Tepeören Geçici Hayvan Bakım Evi'nde 535 kısırlaştırma ve mikroçip uygulaması gerçekleştirildi. 2 bin 936 sokak hayvanı şikayet, kısırlaştırma ve müşahede gibi gerekçelerle toplanırken, bunlardan tedavi ve müşahedesi yapılan 2 bin 844'ü alındığı ortama bırakıldı. Ayrıca 16 bin 450 hektar kene ilaçlaması, 18 bin 80 hektar spreyleme ULV ilaçlaması, 14 bin 694 hektar larva odağı ilaçlaması, 361 kez fare ilaçlaması, 326 kez kent zararlarıyla mücadele kapsamında kapalı alan ilaçlaması, 40 resmi kurumun ilaçlanması ve 232 kamu alanının dezenfekte edilmesi işlemi yapıldı. Bin 470 işletmede de, gıda denetimi gerçekleştirildi.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Sokaktaki dostlarımız bizler için çok önemli. Merhametin ve birbirini anlamanın yolu bu can dostlarımızdan geçiyor. Onlar varsa, biz varız. Sokaktaki can dostlarımız için tüm bu çalışmalarla birlikte ayrıca besleme çalışması da yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. İlk etapta bin 500 kilogram kedi ve köpekler için kuru mama dağıttık. Beslenme ve barınma onlar için önceliğimiz. Bu anlamda destek sunan tüm personelimize ve hayvanseverlere teşekkür ediyorum" dedi.

(İHA)

Maltepe Belediyesi, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 10:15 Kaynak: İHA
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