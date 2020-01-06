Maltepe'de 2020'nin ilk meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Maltepe'de 2020'nin ilk meclis toplantısı yapıldı

6 saat önce

Maltepe Belediyesi, 2020 yılının ilk meclis toplantısını 11 maddelik bir gündemle gerçekleştirdi.

Maltepe'de 2020'nin ilk meclis toplantısı yapıldı, System.String[]

Maltepe Belediyesi, 2020 yılının ilk meclis toplantısını 11 maddelik bir gündemle gerçekleştirdi. Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Yusuf Koçhan başkanlığında toplanan ve CHP Maltepe İlçe Başkanı Ali Cengiz Erol'un da izlediği mecliste, denetim ve gayrimenkul satış komisyonlarına üyeler seçildi.


Maltepe Belediye Meclisi, 2020 yılının ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi. 11 maddelik gündemle Belediye Meclisi 1. Başkanvekili Yusuf Koçhan başkanlığında toplanan mecliste, gruplar adına, önerge vererek söz alan Meclis Grup Başkanvekilleri ve üyeleri, gündeme dair görüşlerini dile getirdi. Mehmet Akif Ersoy'un ve Sarıkamış şehitlerinin anıldığı meclis toplantısında, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle de tüm çalışan gazeteciler tebrik edildi. CHP Maltepe İlçe Başkanı Ali Cengiz Erol ve Maltepe Kent Konseyi'nin de izlediği toplantıda, belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kurulan Denetim Komisyonu'na Özgür Aksoy, Canan Sezgin ve Ufuk Yıldız oy birliğiyle seçildi. Gayrimenkul Satış Komisyonu'na da asil üye olarak Cem Kahraman, yedek üye olarak Tuncay Akın Orhan oy birliğiyle seçildi.


Gündemde yer alan Kırklareli'nin Ahmetbey Belediyesi ile kardeş belediye olunması, Bağlarbaşı ve Cevizli mahallelerinde bulunan 2 isimsiz sokağa isim verilmesi ve Divriği Belediyesi'ne araç hibe edilmesi ile ilgili teklifler de, görüşülmek üzere komisyona havale edildi. - İSTANBUL

Cumhuriyet Halk Partisi, Maltepe Belediyesi, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 03:44 Kaynak: İHA
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