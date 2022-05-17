- Maltepe'de huzur toplantısı gerçekleştirildi

İSTANBUL - Polis-halk ilişkilerini geliştirmek, vatandaşların sorunlarına çözüm bulmak amacıyla Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen '2022 yılı Huzur Toplantısı' gerçekleştirildi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen Maltepe Cevizli Cumhuriyet Kültür Merkezi'nde Polis-halk ilişkilerini geliştirmek, vatandaşların sorunlarına yerinde çözüm bulmak amacıyla '2022 yılı Huzur Toplantısı' gerçekleşti. Toplantıya, Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu, Maltepe Cezaevi Jandarma Tabur Komutanı Yarbay İsmail Sert muhtarlar, STK temsilcileri katıldı. Toplantıda, Narkotik Şube Müdürlüğü personelince 'En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi Narko Rehber sunumu, Kadın Destek Uygulaması olan KADES'in Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği Personelince tanıtımının yapılması ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ilgili birimlerince ilçe ile alakalı tanıtım video gösterimi yapıldı. Toplantıda İlçe Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu, Maltepe'de gerçekleşen asayiş olaylarının istatistik verileri açıkladı.

Maltepe'deki vatandaşların emniyet, huzur ve asayiş içerisinde yaşamını sürdürmesini, sağlık ve eğitim imkanlarına kavuşmasını amaçladıklarını anlatan Maltepe Kaymakamı Bahri Tiryaki, "Bugün de Maltepe'de vatandaşlarımız ve sivil toplum örgütlerimizle birlikte emniyet asayiş toplantısı yapacağız. Vatandaşımızın huzurlu yaşaması sadece tek yönlü olarak devletin emniyet asayişini sağlamaktan geçmiyor. Aynı zamanda vatandaşlarımızla birlikte karşılıklı interaktif olarak emniyet asayişi sağlamaya çalışıyoruz. Bugün de vatandaşlarımızın sorunlarını dinleyeceğiz. Sorunlara emniyetimizle beraber çözüm bulmaya çalışacağız" diye konuştu.

Toplantıda mahalle muhtarları ve STK üyeleri söz alarak görüş ve önerilerinden bahsederek sorunlarını bildirdi.