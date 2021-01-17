Maltepe'de 250 kişilik ekiple kar seferberliği - Son Dakika

Maltepe'de 250 kişilik ekiple kar seferberliği

17.01.2021 15:46

Maltepe'de 250 kişilik ekiple kar seferberliği Maltepe Belediyesi, kar yağışının başlamasıyla birlikte daha önce almış olduğu önlemler çerçevesinde 250 kişilik bir ekip, 5 tuzlama, 5 kar küreme aracı ve 4 kepçe eşliğinde 300 ton tuz kullanarak kar temizleme çalışması yaptı.

Maltepe'de 250 kişilik ekiple kar seferberliği

İSTANBUL - Maltepe Belediyesi, kar yağışının başlamasıyla birlikte daha önce almış olduğu önlemler çerçevesinde 250 kişilik bir ekip, 5 tuzlama, 5 kar küreme aracı ve 4 kepçe eşliğinde 300 ton tuz kullanarak kar temizleme çalışması yaptı. Özellikle yağışın yoğun yaşandığı üst mahallelerdeki ana yolları açık tutmaya çalışan ekipler, yağış boyunca çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini açıkladı.

Meteoroloji ve AKOM'un uyarıları sonucu harekete geçen Maltepe Belediyesi, karla mücadeleye yönelik çalışmalarını tamamladı ve ilk kar yağışının başlamasından itibaren yoğun bir mücadeleye başladı. Bu kapsamda oluşturulan 250 kişilik ekip, 5 tuzlama, 5 kar küreme aracı ve 4 kepçe eşliğinde, 300 ton tuz kullanarak, özellikle ana akslarda ve E-5 üstü mahalleler de kar küreme ve temizleme çalışması yaptı.

Gerektiğinde hazır bulundurulan ambulans ve arama-kurtarma ekiplerinin de eşlik edeceği çalışmalarda Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü başta olmak üzere 12 müdürlük koordineli biçimde çalışma yürütecek. Ekipler 24 saat sokaklarda olacak. Kar yağışından olumsuz etkilenen vatandaşlar 0216 388 22 23 ve 0216 458 99 99 (dahili: 2009) numaralarını arayarak, oluşturulan kriz masasına anında ulaşabilecek.

Sokak hayvanları unutulmadı

Kar koşulları ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle belediye sokak hayvanları için de kolları sıvadı. Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler özellikle ormanda yaşayan sokak hayvanlarına ve ilçe genelindeki tüm sokak hayvanlarına mama dağıtımı yaptı. Arama Kurtarma ekipleri ise gece işe gitmek için evinden çıkan ama yolda kalan bir vatandaşın imdadına yetişirken, kardan kırılıp yola devrilen ağaçlara da ekipler hemen müdahale etti.

Maltepe'de 250 kişilik ekiple kar seferberliği
Maltepe'de 250 kişilik ekiple kar seferberliği
Maltepe'de 250 kişilik ekiple kar seferberliği
Maltepe'de 250 kişilik ekiple kar seferberliği

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Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Maltepe'de 250 kişilik ekiple kar seferberliği - Son Dakika


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