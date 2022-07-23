Maltepe'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Maltepe'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

23.07.2022 16:11
Maltepe'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı

İstanbul Maltepe'de 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Maltepe'de 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

D-100 kara yolu Maltepe mevkisinden Kadıköy istikametine seyreden V.M.D. idaresindeki 16 DM 220 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 60 ABV 035 ve 41 AE 460 plakalı otomobillere çarptı.

Kazada, 60 ABV 035 plakalı araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Kadıköy, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maltepe'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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