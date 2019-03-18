Maltepe'de 3 Katlı Apartmanda Yangın(1)
28 dakika önce
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHAMaltepe, Fındıklı Mahallesi, Fırat Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın 1. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ/ İSTANBUL DHA Maltepe
, Fındıklı
Mahallesi, Fırat
Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın 1. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Apartman sakinleri de yangın büyümeden kendi çabalarıyla binayı terk etti. Yangın nedeniyle panik yaşayan mahalleli de sokağa döküldü. İtfaiye
ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Görüntü dökümü.
------------
-Yanan daire
-İtfaiyenin müdahalesi
-Panik anları
-Bir vatandaşın kalbini tutması
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Genel ve detaylar
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:27 Kaynak: DHA
Yıllar Sonra O Sokağa Gitti; Yorgancıyı, Kömürcüyü ve Berberi Sordu
Mansur Yavaş'tan Çarpıcı İddia: 21 Mart'ta Büyük Bir Provokasyon Olacak!
Eşini Öldürdü, Cesediyle Saatlerce Dolaştırıp Polise Teslim Oldu
Mansur Yavaş 600 Bin Dolarlık Senet Olayındaki İlginç Detayı Anlattı