Maltepe'de 3 Katlı Apartmanda Yangın(1)
13 dakika önce
MALTEPE, Fındıklı Mahallesi, Fırat Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın 1. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
MALTEPE, Fındıklı
Mahallesi, Fırat
Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın 1. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bazı apartman sakinleri de yangın büyümeden kendi çabalarıyla binayı terk etti. Apartmandan çıkamayanlar ise yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye merdiveniyle binadan tahliye edildi. Yangın nedeniyle panik yaşayan mahalleli de sokağa döküldü. İtfaiye
ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:42 Kaynak: DHA
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