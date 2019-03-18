Son Dakika Haberleri: Maltepe'de 3 Katlı Apartmanda Yangın(1)

Maltepe'de 3 Katlı Apartmanda Yangın(1)

13 dakika önce

MALTEPE, Fındıklı Mahallesi, Fırat Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın 1. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Maltepe'de 3 Katlı Apartmanda Yangın(1), System.String[]
MALTEPE, Fındıklı Mahallesi, Fırat Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın 1. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bazı apartman sakinleri de yangın büyümeden kendi çabalarıyla binayı terk etti. Apartmandan çıkamayanlar ise yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye merdiveniyle binadan tahliye edildi. Yangın nedeniyle panik yaşayan mahalleli de sokağa döküldü. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:42 Kaynak: DHA

Fırat, Fındıklı, İtfaiye, Güncel
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