3 kişinin yaşadığı ev yandı, vatandaşlar sosyal medyada canlı yayın yaptı - Son Dakika
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3 kişinin yaşadığı ev yandı, vatandaşlar sosyal medyada canlı yayın yaptı

24.03.2022 07:31

İstanbul'un Maltepe ilçesinde 3 kişinin kaldığı evde yangın çıktı. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler yangına müdahale etti. Bölgede bulunan vatandaşlar ise yangını sosyal medya hesaplarından canlı yayın açarak paylaştı.

Maltepe Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük Caddesi'nde saat 06.30 sıralarındahenüz belirlenemeyen bir nedenle 4 katlı bir binanın 3. katında yangın çıktı.

Maltepe'de 3 kişinin yaşadığı ev yandı, vatandaşlar sosyal medyada canlı yayın yaptı

3 KİŞİ KURTARILDI

Yangının kısa sürede büyüdüğü daire alevlere teslim oldu. Yoğun duman ve alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleriyse daire içerisinde bulunan 3 kişiyi tahliye etti.

OLAY YERİNDE BULUNAN VATANDAŞLAR CANLI YAYIN YAPTI

Ekiplerin uzun süren müdahaleleri sonrası yangın kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken daire kullanılamaz hale geldi. Öte yandan olay yerinde bulunan vatandaşlar telefonuyla sosyal medyada canlı yayın yaptı.

Maltepe'de 3 kişinin yaşadığı ev yandı, vatandaşlar sosyal medyada canlı yayın yaptı

"CAMDAN ALEVLERİ GÖRDÜM"

Yangın esnasında olay yerinde bulunan çevre sakinlerinden Burak Öztürk, "Evde yatarken camdan alevleri gördüm. Koştuk, geldik. Belki yardımımız olur diye. Ekipleri müdahale ediyor. Yanan daireden 1 kadın ve 2 çocuk çıkarıldı" diye konuştu.

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Maltepe, İtfaiye, Yangın, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 kişinin yaşadığı ev yandı, vatandaşlar sosyal medyada canlı yayın yaptı - Son Dakika


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