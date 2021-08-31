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Maltepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - Son Dakika

Maltepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

31.08.2021 09:51

Maltepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Bu yıl 99'uncu yıldönümü kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı.

Maltepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

İSTANBUL - Bu yıl 99'uncu yıldönümü kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Çok sayıda Maltepelinin katılımıyla yapılan Fener Alayı yürüyüşünün ardından, Sattas müzik grubu performansını vatandaşlar için sergiledi.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Maltepe'de bulunan Cumhuriyet Parkı'nda vatandaşların katılımıyla ilk olarak uçurtma şenliği düzenlendi. Çocukların doyasıya eğlendiği uçurtma şenliğinden sonra Maltepe Belediyesi binasının önünde başlayan kortej eşliğinde Fener Alayı yürüyüşü yapıldı. Vatandaşların coşkuyla gerçekleştirdiği yürüyüşün sonunda, Cumhuriyet parkında bulunan konser alanında müzikseverlerin ilgiyle dinlediği ünlü 'Sattas' müzik grubunun konseri düzenlendi. Düzenlenen konserde Maltepeliler keyifli bir akşam geçirirken çocuklar doyasıya eğlendi.

Konserin ardından konuşan Başkan Ali Kılıç, "Maltepe'de sadece bugün değil, yaklaşık 10 gündür, Maltepe'nin her mahallesinde sokak festivallerimizde Cumhuriyetimizi, zaferimizi kutluyoruz. Genç kuşaklarımıza Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı Türkiye'yi anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü bu Cumhuriyeti Mustafa Kemal Atatürk gençlerimize bıraktı. Biz de Maltepe Belediyesi olarak elimizden geldiğince bu etkinliklerimizi sokaklara,mahallelere, arka sokaklara götürerek insanlarımızla buluşturmaya çalışıyoruz. Ne mutlu bize ki pandemi sonrası böyle coşkulu şekilde bir araya geliyoruz, halkımızla beraber oluyoruz. İlelebet olsun inşallah. Zaferimiz kutlu olsun diyorum" dedi.

Maltepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
Maltepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
Maltepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu
Maltepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu

Maltepe Belediyesi, Fenerbahçe, 30 Ağustos, Maltepe, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Maltepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu - Son Dakika


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