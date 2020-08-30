Maltepe'de 30 Ağustos zafer turu - Son Dakika

Büyük zaferin 98. yıl dönümünde Maltepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu yaşandı. Bando takımıyla tüm sokaklara bayram coşkusu taşınırken Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da otobüsle ilçede "Zafer Turu" atarak Maltepelilerin bayramını kutladı.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, CHP Maltepe İlçe Başkanı Ali Cengiz Erol ile birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında otobüsle ilçe turu atarak vatandaşların bayramını kutladı. Eski Bağdat Caddesi ve Maltepe sahil yolu boyunca gerçekleştirilen Zafer turunda vatandaşların yoğun ilgisi dikkat çekti. Kılıç'a bando takımı da Cumhuriyet Marşlarıyla eşlik etti. Ellerinde bayraklarla vatandaşları selamlayan Kılıç'a vatandaşlar evlerinden, balkonlarından, pencerelerinden ve kafelerden alkışlarla destek verdi. Bazı vatandaşlar da bayraklarını alıp sokağa koşarak coşkuya ortak oldu.

Pandemi koşullarında alınan önlemler nedeniyle Maltepe Belediyesi bu yıl Zafer Bayramı'nı alternatif bir yöntemle kutladı. Belediyenin Bando ekibi 2 gün boyunca Maltepe'nin tüm sokaklarında Cumhuriyet Marşları çalarak büyük zaferin 98. yılında coşkuyu Maltepe'nin her köşesinde yaşattı. Vatandaşlar evlerinde ve sokaklarda bandoya eşlik ederek coşkuya ortak olurken, Maltepe Belediyesi de vatandaşlara Türk Bayrağı dağıttı. - İSTANBUL