MALTEPE SAHİLİ'NDE BATAN GEMİNİN PARÇALARI YÜZEYE ÇIKARTILDI

MALTEPE'de 30 Kasım 2021'de etkili olan lodos sırasında, iskelede bağlı bulunduğu halatın kopması sonucu alabora olarak batan Erdemler-6 gemisini parçalama çalışmaları başladı. Deniz altında dalgıçlar tarafından kesilen geminin parçaları, vinç yardımıyla yüzeye çıkartıldı.

Erdemler 6 isimli 64 metre uzunluğundaki gemi, 30 Kasım 2021 tarihinde etkili olan lodos sırasında bağlı bulunduğu Yalı Mahallesi Milli Müdafaa İskelesi'nde halatlarının kopması sonucu alabora olarak battı. Su altındaki geminin parçalama çalışmalarına başlandı. Batan kuru yük gemisi, deniz altında özel dalgıçlar tarafından çeşitli aletlerle parçalara ayrıldı. Gemi parçaları daha sonra vinç yardımıyla yüzeye çıkartıldı. Çalışmaların yaklaşık bir buçuk ay süreceği öğrenildi. Parçalama çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.