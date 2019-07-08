MALTEPE'DE 4 KİŞİNİN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA
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Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi.
Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjde bulunan ağaca çarparak durabildi. Kazada araç içinde bulunan 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:25 Kaynak: DHA
Güvenlik kamerasına yansıyan kaza dün 18.00 sıralarında Maltepe Yalı Mahallesi Sahil yolunda meydana geldi. Emre Odacı yönetimindeki 53 DE 609 plakalı otomobil, Kartal yönünde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek önce önünde seyreden araca çarptı ardından refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Kazada sürücü Emre Odacı ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
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